Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

Спады и подъемы заболеваемости пока неизбежны

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может несколько увеличиться в середине весны - с таким мнением в разговоре с РБК выступил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По словам специалиста, у населения пока все еще отсутствует полноценная иммунная прослойка.

"Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается", - пояснил Тимаков.

Третьей волной это называть не вполне корректно, уверен врач. Он подчеркнул, что в России в целом наблюдаются подъемы и спады заболеваемости.

При этом уже летом количество новых случаев вновь снизится, предположил профессор Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Он заметил, что также не является сторонником термина волна в отношении COVID-19.

"Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание", - сказал Аграновский.

Как заключил доктор медицинских наук Николай Малышев, нормализовать ситуацию с вирусом поможет в первую очередь массовая вакцинация.

В среду руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге отметил, что, по мнению ВОЗ, худший сценарий пандемии COVID-19 уже позади. По его словам, завершится активное распространение заболевания в начале следующего года.

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