ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Пентагоне назвали Россию угрозой для существования США

07:27
  • четверг
  • 25 февраля 2021

А также - для союзников американцев из Европы

Глава Европейского командования ВС Соединенных Штатов генерал Тод Уолтерс выступил на форуме ассоциации ВВС. Часть его речи была посвящена России - по словам Уолтерса, та остается угрозой для существования США и их союзников из Европы.

Байден обвинил Россию в атаках на Запад и попытках ослабить НАТО
Пентагон: американские войска не уйдут из Европы

"Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой", - объяснил свою позицию генерал (цитата по ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства).

Как добавил представитель Пентагона, Москва стремится "разделить и ослабить партнеров и союзников США", продолжая при этом "милитаризацию Арктики".

Не обошел стороной Уолтерс и Китай. Он заявил, что КНР стремится к региональному влиянию, в связи с чем старается создать экономический плацдарм.

Ранее в Пентагоне заявили, что от России в мире исходит "главная угроза безопасности и стабильности". Как считают в ведомстве, Москва хочет "подорвать безопасность" на планете.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пентагон
Пентагон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.