В Пентагоне назвали Россию угрозой для существования США

А также - для союзников американцев из Европы

Глава Европейского командования ВС Соединенных Штатов генерал Тод Уолтерс выступил на форуме ассоциации ВВС. Часть его речи была посвящена России - по словам Уолтерса, та остается угрозой для существования США и их союзников из Европы.

"Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой", - объяснил свою позицию генерал (цитата по ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства).

Как добавил представитель Пентагона, Москва стремится "разделить и ослабить партнеров и союзников США", продолжая при этом "милитаризацию Арктики".

Не обошел стороной Уолтерс и Китай. Он заявил, что КНР стремится к региональному влиянию, в связи с чем старается создать экономический плацдарм.

Ранее в Пентагоне заявили, что от России в мире исходит "главная угроза безопасности и стабильности". Как считают в ведомстве, Москва хочет "подорвать безопасность" на планете.

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