Жителю Забайкалья вынесли приговор по делу о госизмене

По данным СМИ, он сотрудничал со спецслужбами Китая

Забайкальский краевой суд вынес приговор 52-летнему Владимиру Васильеву - его признали виновным в сборе составляющих государственную тайну сведений и их передаче иностранным спецслужбам, передает РИА "Новости".

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор уже вступил в законную силу, само заседание проходило в закрытом режиме.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, Васильев сотрудничал со спецслужбами Китая. Его задержали в августе 2019 года. Свою вину подсудимый признал. Несмотря на это, дело рассматривалось в общем порядке.

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