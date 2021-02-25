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Постпред России пообещал асимметричный ответ в случае новых санкций ЕС

07:48
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Без последствий такие действия в любом случае не останутся

Как заявил в эфире "России 24" представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, в случае введения ЕС новых санкций Москва ответит Брюсселю асимметрично .

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"Можно это называть асимметричным ответом, можно это называть как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся", – подчеркнул дипломат.

По его словам, инициатором разрыва отношений с ЕС Россия никогда не была. Евросоюз, подчеркнул Чижов, остается приоритетным партнером для Москвы в торгово-экономической сфере.

Вместе с тем постпред констатировал, что в настоящее время многие аспекты взаимодействия России и ЕС заморожены.

Ранее агентство Reuters писало, что внутри ЕС достигнута договоренность о введении ограничительных мер в отношении ряда российских высокопоставленных официальных лиц. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала это решение "заранее разыгранной абсурдной историей".

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