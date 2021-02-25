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Гидрометцентр сообщил о резком потеплении в ряде регионов

08:09
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Это касается главным образом Европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал свежий прогноз относительно погоды в Европейской части России. По его словам, с четверга там ожидается стремительное потепление, сопровождающееся гололедицей и мокрыми осадками.

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"В первой половине дня температура приблизится к нулевой отметке. Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов", - отметил метеоролог, которого цитирует РИА "Новости".

Он уточнил, что к середине дня будет до плюс 3 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра, мокрый снег и дождь.

Но началом весны Вильфанд происходящее считать отказался. В начале следующей недели в ночные часы температуры вновь станут отрицательными, усилится гололедица. Днем будет около нулевой отметки.

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