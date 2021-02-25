Вильфанд предупредил о морозах в марте

Холода вернутся весной

Погода в первый месяц весны будет неоднородной, предупредили синоптики. Не исключено, что температура будет опускаться до -15 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что сейчас говорить о том, когда именно в марте вернутся морозы, пока рано. Точно об этом предупредить можно будет лишь за несколько дней, передает РИА Новости.

"Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже - 10, -10…-15 градусов. Когда - расскажем за три дня до этого события", - сказал синоптик.

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