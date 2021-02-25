Роскачество назвало главные угрозы Clubhouse

Базовым критериям безопасности соцсеть не отвечает

Специалисты Роскачества определили главные угрозы новой социальной сети Clubhouse, передает ТАСС.

Как отметили эксперты, приложение при установке запрашивает доступ к списку контактов, но возможности удалить информацию, которой пользователь поделился с сервисом, нет. Также не до конца понятно, в каком виде соцсеть хранит данные.

Кроме того, злоумышленники могут воспользоваться тем, что Clubhouse пока доступна только пользователям iOS, путем создания мошеннических клонов программы на Android. Вместе с тем на интернет-площадках уже начали распространяться объявления о продаже фейковых инвайтов.

Не исключена и вероятность того, считают в Роскачестве, что разговоры в Clubhouse записываются и могут утечь к третьим лицам.

Аналитики резюмируют, что в настоящее время Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности, так что с ее активным использованием лучше пока повременить.

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