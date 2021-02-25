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Ученые опровергли теорию заговора об искусственном снеге в США

08:31
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Билла Гейтса заподозрили в испытании климатического оружия

Что можно подделать? Деньги, брендовую одежду, золотые слитки, искренние чувства, что ещё? В Америке додумались – подделать можно снег. Именно такими фейковыми сугробами и был захвачен в плен штат Техас.

Американцы – люди прямого действия, поэтому щедро выкладывают в сеть видео. Пытаются поджигать снежки. Не горят, не плавятся. Некоторые экспериментаторы даже утверждают, что видят над снежками языки пламени. Горючий снег! И даже горячий фен этот снег не берет? Выводы? Не настоящим снегом завалили штат Техас. Поисками виноватых занялись соцсети. Обвинили в коллапсе даже Джо Байдена - тайные происки властей, отправивших в Техас искусственный снег.

Ну и кто у нас всегда во всем виноват и плетёт заговоры, от которых простой человек невинно страдает? Конечно, Билл Гейтс. В соцсетях великого заговорщика сразу раскусили и заподозрили в испытании климатического оружия. А какие тут ещё нужны доказательства. Если Гейтс сам вызвался бороться с глобальным потеплением? Вот и натворил дел!

Понятно, почему отопления нет, трубы прорвало, и свет в Техасе отключили. Всемирный заговор налицо. Первыми его раскусили в Испании. Когда в январе Буря Филомена принесла невиданные снегопады, там тоже принялись снег поджигать и делать выводы.

Если заговор всемирный, и климатическое оружие пошло в ход, может и нас завалило каким-то суррогатом? Пытливые умы бросились проводить эксперименты.  Мнения разделились. На видео из Краснодарского края становится понятно – и тут Билл Гейтс прошёлся. В других регионах эксперименты прошли успешнее.

Всё-таки наш снег по большей части из воды. Встревоженным гражданам учёные всё же дали объяснение – когда подносят пламя к снегу, от сгорания бутана или бензина выделяются примеси, которые в виде сажи и оседают на снежке. Горелого пластика тут и в помине нет. А американцам можно посочувствовать: не зря ведь ещё в начале февраля легендарный сурок Фил предсказал, что зима в Америке будет долгой. Когда будете снег поджигать, не забывайте, в действительности всё не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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