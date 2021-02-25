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В сирийском Алеппо началось восстановление автовокзала

09:26
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Комплекс зданий сильно пострадал во время войны

В сирийском Алеппо началось восстановление автовокзала. Комплекс во время боевых действий был практически полностью разрушен. Строители уже завершили работы в нескольких зданиях, а к концу года планируют сдать главный корпус вокзального комплекса.

Курудж Наджар - выпускница государственного технического университета Алеппо. Она окончила его три года назад с красным дипломом. И вот появилась первая возможность для молодого и перспективного инженера сделать карьеру. Департамент строительства поручил девушке спроектировать крупный автовокзал в восточной части города, который сильно пострадал во время войны.

Курудж - человек амбициозный и требовательный. Внимательно следит за тем, чтобы восстановление шло строго по чертежам.

"Это самый главный вокзал Алеппо, потому что именно он соединяет Алеппо с восточной частью провинции. Когда мы только пришли сюда, было разрушено всё – 90% построек. Работаем здесь уже полгода", - сказала Курудж Наджар, главный инженер восстановительных работ восточного вокзала Алеппо.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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