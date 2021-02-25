В Ленкоме дадут бал в честь Евгения Герасимова

Народному артисту России исполняется 70 лет

В столичном театре Ленком сегодня дают бал в честь Евгения Герасимова. Народному артисту России, режиссёру и политику исполняется 70 лет. Зрители полюбили его по фильмам "Вам и не снилось", "Петровка 38", "Огарево 6", "Гостья из будущего" - более 60 ролей в кино. А ещё он обладатель "чёрного пояса" по каратэ, мастер спорта по лёгкой атлетике и автогонщик.

Он всегда весь в делах и заботах. У Евгения Герасимова в кабинете Мосгордумы - минимализм, рабочая обстановка. И только статуэтка и портрет - напоминание о роли, которая так много для него значит.

"Робот Вертер, здорово, похож", - говорит Евгений Герасимов, народный артист России, режиссер, депутат МГД.

Кем-кем - а вот быть актером Евгений Герасимов точно не мечтал. Отличник, победитель физико-математических олимпиад, он собирался поступать в Бауманку. Но однажды во дворе дома его заметила ассистент режиссера с Мосфильма. И еще мальчишкой он сыграл в двух картинах - "Они не пройдут" и "Человек, которого я люблю".

В кино он, конечно, влюбился. Но сомневался, стоит ли продолжать? И лишь когда успешно сдал вступительные экзамены сразу в три театральных вуза, решил, что это судьба.

Студентом дублировал Ромео в легендарном фильме Дзеффирелли. Режиссер сначала категорически отказывался от дубляжа. Но потом прислал благодарственное письмо.

"Он написал: "Я благодарен вам, блестяще ваши актеры работают, но ваш Ромео просто превзошел моего Уайтинга, он сделал то, что в некоторых сценах не сделал Уайтинг!" – рассказал Герасимов.

Сделать что-то немыслимое, экстремальное - это про него. Никогда не забудет, как в театре Маяковского сыграл в постановке "Дети Ванюшина", выучив роль буквально за пару часов до выхода на сцену. Тогда не пришел один из ведущих артистов. А спектакль нельзя было срывать.

"Ну, наверное, немного и авантюрный характер. Но в кино я привык играть с листа чаще всего. Но, конечно, там и текст учишь. А у Алексеева там монологи! Я сказал, что, конечно, сыграю", - вспоминает народный артист России.

Женская половина страны в Евгения Гермасимова влюбилась после фильмов "Петровка, 38" и "Огарева, 6". Красив, обаятелен, справедлив и честен. Лихо задерживает преступников. И не прочь произвести впечатление на даму.

Каскадеры, дублеры ему не требовались. Многие трюки исполнял сам. Всегда - в отличной физической форме. Черный пояс по каратэ, мастер спорта по легкой атлетике, кандидат в мастера по авторалли и конному спорту. Но опасных моментов - в той же "Гостье из будущего" - хватало.

"Когда стреляли в меня, мне заложили чуть больше, чем нужно взрывчатого пакета, он загорелся. У меня шрам сохранился. Ну, ничего - это ради кино!" – рассказал Герасимов.

Но одно дело быть героем на экране и совсем другое - в реальной жизни. Он ведь не только актер. Успешный режиссер и политик. Огромный опыт работы в Мосгордуме. Брать на себя ответственность и помогать другим – это для Евгения Герсимова привычное состояние.

"В предыдущем созыве у меня было 18 тысяч только письменных обращений. Есть вопросы, которые я могу решить по телефону. 74% решено положительно", - сообщил Герасимов.

А свой юбилей Евгений Герасимов отметит во время бала. Сегодня в Ленкоме в его честь Хрустальный бал устроит Принцесса Турандот.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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