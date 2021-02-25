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В Кирове задержали обидчика пожилого инвалида

09:12
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Ранее мужчина был судим за кражу

В Кирове полицейские задержали мужчину, который накануне при входе в магазин ударил пожилого инвалида.

На пути мужчины и его спутницы оказался медлительный человек с палочкой. Инвалид получил удар ногой такой силы, что упал. А обидчик и его спутница проследовали в помещение. Видео распространили пользователи  соцсетей.

Полиция быстро задержала 33-летнего местного жителя. Выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу. В этот раз уголовное дело завели по статье "Побои", передает "ТВ Центр".

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