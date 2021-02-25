ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Челябинской области из-за сильной метели закрыли дороги, школы и аэропорт

08:32
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Режим ЧС действует в десятках населенных пунктов региона

На Южном Урале закрыты 17 автодорог, не работает аэропорт, отменили занятия в школах. Регион находится во власти сильной метели. Режим ЧС действует в десятках населённых пунктов Челябинской области, передает "ТВ Центр".

На помощь автомобилистам, застрявшим на трассе Магнитогорск – Челябинск, направили отряды ОМОН и автомобиль, в кузове которого оборудовали пункт обогрева. Людям помогают добраться в близлежащие населённые пункты. Также сегодня привлекли к работе дополнительные отряды ДПС. Военные патрулируют дороги для оказания помощи водителям. В Самарской, Пензенской, Ульяновской областях, в Татарстане и Башкирии температура опускается до минус 37, порывы ветра достигают скорости 20 метров в секунду.

По  столичному региону уже ударили морозы, снегопады и сильный ветер. А сегодня ожидается резкое потепление до плюс двух градусов. Не исключён ледяной дождь. Также москвичей предупреждают об аномально низком атмосферном давлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.