В Челябинской области из-за сильной метели закрыли дороги, школы и аэропорт

Режим ЧС действует в десятках населенных пунктов региона

На Южном Урале закрыты 17 автодорог, не работает аэропорт, отменили занятия в школах. Регион находится во власти сильной метели. Режим ЧС действует в десятках населённых пунктов Челябинской области, передает "ТВ Центр".

На помощь автомобилистам, застрявшим на трассе Магнитогорск – Челябинск, направили отряды ОМОН и автомобиль, в кузове которого оборудовали пункт обогрева. Людям помогают добраться в близлежащие населённые пункты. Также сегодня привлекли к работе дополнительные отряды ДПС. Военные патрулируют дороги для оказания помощи водителям. В Самарской, Пензенской, Ульяновской областях, в Татарстане и Башкирии температура опускается до минус 37, порывы ветра достигают скорости 20 метров в секунду.

По столичному региону уже ударили морозы, снегопады и сильный ветер. А сегодня ожидается резкое потепление до плюс двух градусов. Не исключён ледяной дождь. Также москвичей предупреждают об аномально низком атмосферном давлении.

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