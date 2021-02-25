Австрия предложила ввести "зеленые паспорта" для привитых от COVID-19

Идею рассмотрит Европейский совет

В российских регионах продолжается прививочная кампания от коронавируса. На этой неделе новые партии вакцин поступили в Калининградскую область. Препараты получают военные госпитали в Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Саратове. Туда привезли более 60 тысяч доз "Спутника V".

Первые на очереди - участники предстоящих Парадов Победы и Армейских Игр. Прививки доступны и служащим отдалённых гарнизонов, а также членам их семей.

Иммунизацию прошли и российские военные врачи, которые работают в Абхазии, где с октября развёрнут мобильный госпиталь. Медикам за помощь в борьбе с коронавирусом вручили награды Министерства обороны Абхазии, передает "ТВ Центр".

"Спутник V" регистрируют всё новые страны за рубежом. В этом списке теперь ещё и Египет, Гондурас, первую партию сегодня доставили в Никарагуа. Уже начала вакцинацию Мексика. И пока некоторые страны в Европе из-за роста заболеваемости только ужесточают ограничения - как, например, в Швеции – некоторые, наоборот, перед летним сезоном планируют их смягчить. Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил ввести "зелёные паспорта" для свободного передвижения.

"Нужен "зеленый паспорт" для каждого, кто привился, либо уже приобрел иммунитет после того, как переболел коронавирусом, или для тех, кто недавно сдал тест. Австрия внесет соответствующее предложение коллегам в Европейский совет. Мы хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни, мы хотим снова свободно путешествовать внутри Европы, неважно, по работе или в личных целях", - сообщил Курц.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против особых условий для тех, кто сделал прививку. По её словам, о преференциях пока говорить рано - слишком мало людей имеют возможность получить вакцину. В самой ФРГ сейчас действует карантин. А в Соединенных Штатах Джо Байден продлил действие режима чрезвычайной ситуации.

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