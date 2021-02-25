В Чите опознали прятавшегося более 16 лет дезертира

Он ушел из части в лес в 2004 году и не вернулся

Главное военное управление Следственного комитета сообщило об обнаружении тела скрывавшегося более 16 лет срочника -дезертира, передает РИА "Новости".

Призывник ушел с танкодрома в поселке Песчанка в лес 20 сентября 2004 года. Ни одна из версий его исчезновения долгое время не находила подтверждения.

29 сентября 2020-го в частном доме в Чите нашли тело мужчины. Хозяйка дома заявила, что это ее гражданский муж, но никаких документов у него при себе не было.

В ходе проверки правоохранительные органы установили совпадение с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего. В итоге экспертиза подтвердила идентичность следов рук погибшего и разыскиваемого 16 лет призывника.

Уголовное дело было прекращено в связи со смертью подозреваемого.

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