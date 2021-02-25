ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Чите опознали прятавшегося более 16 лет дезертира

08:46
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Он ушел из части в лес в 2004 году и не вернулся

Главное военное управление Следственного комитета сообщило об обнаружении тела скрывавшегося более 16 лет срочника -дезертира, передает РИА "Новости".

В Кремле оценили перспективы отказа от призыва в армию
Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии

Призывник ушел с танкодрома в поселке Песчанка в лес 20 сентября 2004 года. Ни одна из версий его исчезновения долгое время не находила подтверждения.

29 сентября 2020-го в частном доме в Чите нашли тело мужчины. Хозяйка дома заявила, что это ее гражданский муж, но никаких документов у него при себе не было.

В ходе проверки правоохранительные органы установили совпадение с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего. В итоге экспертиза подтвердила идентичность следов рук погибшего и разыскиваемого 16 лет призывника.

Уголовное дело было прекращено в связи со смертью подозреваемого.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военные
Военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.