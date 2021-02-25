Познер объяснил, почему православие стало "трагедией" для России

Телеведущий сравнил жизнь в католических, протестантских и православных странах

Владимир Познер объяснил свое высказывание о негативном влиянии православия на развитие России. Ранее телеведущий заявил, что принятие православной веры стало "одной из величайших трагедий" страны.

Познер выразил мнение, что три основных направления христианства – протестантизм, католицизм и православие – по-разному сказались на народах, исповедующих ту или иную конфессию.

"Если сравнить разные аспекты того, как живет тот или иной народ, то выяснится, что, с моей точки зрения, разумеется, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных — хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим", - сказал телеведущий.

С ним не согласился протоиерей Александр Абрамов, по словам которого православная Византия была не меньше развита, чем католический Лондон. Он предположил, что проблемы современной России вызваны не вероисповеданием, а особенностями исторического пути.

"Царская Россия образца начала XX века — это преуспевающая страна или отстающая? Это очень динамичная страна, и сказать, что она не входила в первую пятерку виднейших держав мира, мне кажется, будет очень сложно", - добавил Абрамов.

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