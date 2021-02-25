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В Госдуме предложили в десять раз увеличить штрафы за лесные пожары

08:45
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Соответствующий законопроект в скором времени будет рассмотрен

Государственная дума России рассмотрит законопроект, согласно которому штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах вырастут в 10 раз, пишет газета "Известия".

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Уточняется, что в настоящее время для граждан административные штрафы за лесные пожары составляют 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-50 тысяч, для юридических - от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

Как сказано в пояснительной записке к документу, размер ответственности за подобные нарушения "нуждается в совершенствовании".

Правительство, сообщает газета, уже подготовило на законопроект положительный отзыв.

"За эту проблему давно пора серьезно взяться, так как уговоры и предупреждения не действуют", - отметил в разговоре с "Известиями" первый зампред фракции "Единой России" Адальби Шхагошев.

Вместе с тем в "Справедливой России" и ЛДПР считают, что штрафы должны быть соразмерны с доходами граждан.

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