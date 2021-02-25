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Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае

09:08
  • четверг
  • 25 февраля 2021

По словам лидера КНР, это "историческое чудо"

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о победе над бедностью в стране, передает "Интерфакс".

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"Вопрос с нищетой полностью решен, нищета в региональном масштабе преодолена", - подчеркнул китайский лидер.

По его словам, из состояния нищеты удалось вывести 128 тысяч деревень и 98,9 миллиона сельских жителей.

Подобное Си Цзиньпин назвал "историческим чудом", добавив, что это особенно важно в преддверии 100-летия со дня основания Компартии Китая, который отмечается 23 июля.

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