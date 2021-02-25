Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае

По словам лидера КНР, это "историческое чудо"
Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о победе над бедностью в стране, передает "Интерфакс".
"Вопрос с нищетой полностью решен, нищета в региональном масштабе преодолена", - подчеркнул китайский лидер.
По его словам, из состояния нищеты удалось вывести 128 тысяч деревень и 98,9 миллиона сельских жителей.
Подобное Си Цзиньпин назвал "историческим чудом", добавив, что это особенно важно в преддверии 100-летия со дня основания Компартии Китая, который отмечается 23 июля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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