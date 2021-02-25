Лиза Арзамасова рассказала о "спонтанной" свадьбе с Авербухом

Влюбленные вместе уже много лет

Актриса Лиза Арзамасова объяснила, что их свадьба с Ильей Авербухом на самом деле не была такой спонтанной, как могло показаться со стороны. Влюбленные поженились в конце прошлого года – спустя две недели после того, как фигурист сделал девушке предложение.

По словам Арзамасовой, они с Авербухом постепенно и размеренно двигались к решению пожениться, но посторонним людям это могло показаться иначе. Дело в том, что влюбленные не любят распространяться о своей личной жизни.

Девушка подчеркнула, что они с фигуристом сильно сблизились за время самоизоляции. Арзамасова и Авербух в период карантина уехали в загородный дом, где вели сельский образ жизни, передает "Hello!".

"Мы пожили той жизнью, которой ни у меня, ни у Ильи не было с самого раннего детства. Мы провели лето на даче в приятных домашних хлопотах и общении, с вечерами у камина. Даже огородниками стали — грядки какие-то разбили, посадили зелень и огурцы, гордо наблюдали за урожаем. И в этой размеренности и несобытийности нашли много прелестей. Самое главное и полезное открытие — это то, что и в режиме 24/7 нам легко, свободно и очень органично друг с другом! Интересно и весело. В обычном режиме каждый из нас мчится по своим делам, а тут была такая возможность — и много говорить, и много молчать рядышком в полном душевном комфорте", - призналась актриса.

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