При пожаре в Ульяновской области погиб годовалый ребенок

Еще одной жертвой стал 24-летний мужчина
Региональное управление Следственного комитета по Ульяновской области сообщило о пожаре в кирпичном жилом доме в Димитровграде на улице Тухачевского, передает РИА "Новости".
Инцидент произошел в ночь на четверг. Возгорание происходило на площади 80 квадратных метров, здание оказалось уничтожено.
Самостоятельно из дома смогли эвакуироваться четыре человека. 24-летний мужчина и годовалый ребенок погибли.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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