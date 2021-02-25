При пожаре в Ульяновской области погиб годовалый ребенок

Еще одной жертвой стал 24-летний мужчина

Региональное управление Следственного комитета по Ульяновской области сообщило о пожаре в кирпичном жилом доме в Димитровграде на улице Тухачевского, передает РИА "Новости".

Инцидент произошел в ночь на четверг. Возгорание происходило на площади 80 квадратных метров, здание оказалось уничтожено.

Самостоятельно из дома смогли эвакуироваться четыре человека. 24-летний мужчина и годовалый ребенок погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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