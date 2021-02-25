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Минздраву поручили изучить эффективность вакцины от COVID для больных ВИЧ

09:36
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова

Как сказано в протоколе поручений вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета при правительстве, на который ссылается ТАСС, Министерству здравоохранения и Роспотребнадзору было дано поручение об исследованиях эффективности вакцинации от коронавируса в группе живущих с ВИЧ людей.

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"При необходимости - организовать соответствующие исследования", - уточняется в документе.

Доклад об итогах необходимо представить до 1 января 2022 года.

Ранее Голикова сообщила, что на 31 декабря 2020 года в России число инфицированных ВИЧ составило 1,1 миллиона человек - из них 60% мужчины.

Согласно данным ВОЗ, на начало 2020 года в мире насчитывалось 38 миллионов живущих с ВИЧ. Две трети приходятся на африканский регион.

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