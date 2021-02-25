В Латвии украли часть памятника советским воинам

С постамента исчезла пушка

В латвийском городе Екабпилс украли часть памятника советским воинам. С постамента исчезла пушка.

Ещё во вторник, когда в День защитника Отечества ветераны возлагали цветы к монументу, орудие было на месте. Оно исчезло ночью. Вандалы действовали дерзко - чтобы увезти такую тяжёлую деталь, использовали технику. Рядом - её следы.

Памятник советским воинам в местном парке был открыт в 1976 году. Рядом находится братская могила.

Российское посольство в Риге обратилось к властям Латвии, призвав к адекватной реакции на данное преступление, передает "ТВ Центр".

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