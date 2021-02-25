Каждый десятый бизнес рискует закрыться в 2021 году

Это показал соответствующий опрос

Данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова показали, что в 2021 году в России может закрыться каждое десятое предприятие, передает РБК.

В начале февраля был проведен соответствующий опрос. Представители более 40% компаний заявили, что ощутили падение спроса в полтора раза в 2020 году. Около 60% рассказали о сокращении выручки более чем на 30%. Фонд оплаты труда урезали около 45% опрошенных.

33,1% респондентов сообщили, что спрос снижался и в начале 2021 года. Каждое десятое предприятие (9,7%), сказано в отчете, готовится к закрытию. 19,1% участников опроса отметили, что постепенно восстанавливают прошлогодние потери.

Бизнес, следует из мониторинга, ожидает от государства новой налоговой реструктуризации или снижения налоговой нагрузки. 66,8% компаний поддержали эту меру. 46,8% опрошенных призвали больше не закрывать их на карантин.

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