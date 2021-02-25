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Асмус вспомнила о страстной любви на съемках "Интернов"

10:02
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Актриса поделилась несколькими историями из прошлого

Кристина Асмус поделилась с поклонниками воспоминаниями о съемках "Интернов". Недавно актрисе вновь пришлось сниматься в павильоне на шоссе Энтузиастов, где раньше велась работа над сериалом.

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Асмус отметила, что работы, снятые в этом павильоне, принесли ей популярность. Но воспоминания оказались не только положительными. Гримеры через общие кисти занесли актрисе на кожу 16 видов клещей, после чего девушке пришлось полностью изменить свои привычки, отказаться от кремов для лица и перестать умываться водой.

"Страстная любовь, переросшая в дружбу с коллегой. И головокружительные для студентки гонорары, и медные трубы. А еще ментальное срастание с Иваном Охлобыстиным, ставшим для меня не просто наставником и другом, но и одним из самых близких и важных людей в жизни", - добавила Асмус.

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