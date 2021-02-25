В Японии нашли первую жертву мощного землетрясения

Мужчину завалило мебелью в квартире

Информагентство Kyodo сообщило, что на северо-востоке Японии обнаружили первую жертву мощного землетрясения, произошедшего еще 13 февраля.

Тело мужчины старше 50 лет нашли в его квартире в городе Фукусима, он лежал под завалами опрокинувшейся мебели. Обнаружили тело пришедшие проведать мужчину родственники.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима, более 180 человек пострадали.

По мнению японских сейсмологов, это был афтершок землетрясения 11 марта 2011 года.

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