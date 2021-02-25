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В России предложили ужесточить наказание за избиение детей

10:38
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Существующее наказание останавливает не всех

Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выразил мнение, что в России необходимо ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних. С соответствующим предложением он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.
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Курдесов отметил, что в последнее время в стране участились случаи избиения детей, которые заканчивались госпитализацией или тяжелыми травмами.

Согласно действующему законодательству, за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью детей до 14 лет предусматривается наказание сроком до 5 и 10 лет соответственно. Если жертвой стал подросток, то наказание еще мягче, передает RT.

"Однако данные размеры наказаний, учитывая систематичность данных преступлений, по всей видимости, не останавливают людей, готовых преступить закон", - заявил общественник.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность вывести положения о преступлениях в отношении малолетних из ст. 111 и ст. 112 УК России в отдельную новую статью "Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего" с установлением наказания в виде лишения свободы на срок до восьми и до 12 лет соответственно", - добавил он.

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