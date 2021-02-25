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Опрос показал, сколько россиян хотят корпоративную пенсию

10:16
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Желаемый размер варьируется от 30 до 15 тысяч рублей

Как показал совместный опрос сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, о котором пишет ТАСС, получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной хотят порядка 84% россиян. Вместе с тем 38% считают, что ее размер должен превышать 30 тысяч рублей в месяц.

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"В феврале 2020 года о своем желании получать выплаты от работодателя заявили 78% респондентов", - приводят сравнение авторы исследования.

26% в качестве корпоративной пенсии согласны получать 20-30 тысяч рублей, 18% - 15-20 тысяч.

Генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий отметил "очевидные преимущества" КПП - работник получает гарантию социальной защищенности, работодатель - инструмент для мотивации персонала.

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