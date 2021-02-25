ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава разведки Нидерландов: "Каждый день ловим хакеров из России"

10:29
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Эрик Акербом не привел доказательств

Эрик Акербом, руководитель Службы общей разведки и безопасности Нидерландов, заявил в интервью журналу Vu Magazine, что спецслужбы страны "каждый день ловят хакеров из России и Китая".

В США назвали действия "русских хакеров" объявлением войны
Хакеры опубликовали первую часть копромата на Трампа

"Их целью является жизненно важная инфраструктура - водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети", - сказал Акербом. Глава разведки не привел доказательств.

Три года назад министерство обороны Нидерландов заявило о предотвращении хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия. Ее якобы готовили четверо россиян.

Обвинения в хакерских атаках звучат со стороны Запада в адрес России далеко не в первый раз. Москва не раз их отвергала, обращая внимание на отсутствие внятных доказательств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Хакер
Хакер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.