Глава разведки Нидерландов: "Каждый день ловим хакеров из России"

Эрик Акербом не привел доказательств

Эрик Акербом, руководитель Службы общей разведки и безопасности Нидерландов, заявил в интервью журналу Vu Magazine, что спецслужбы страны "каждый день ловят хакеров из России и Китая".

"Их целью является жизненно важная инфраструктура - водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети", - сказал Акербом. Глава разведки не привел доказательств.

Три года назад министерство обороны Нидерландов заявило о предотвращении хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия. Ее якобы готовили четверо россиян.

Обвинения в хакерских атаках звучат со стороны Запада в адрес России далеко не в первый раз. Москва не раз их отвергала, обращая внимание на отсутствие внятных доказательств.

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