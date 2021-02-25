В России за сутки выявили 11 198 случаев заражения коронавирусом

Скончались 446 человек

В России за сутки зарегистрировали 11 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом за все время пандемии в стране выявлено 4 212 100 случаев, сообщили в оперативном штабе.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 16 102, до 3 767 664. Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 446. Всего от инфекции умерли 84 876 пациентов.

В Москве зарегистрировано 1 406 новых случаев заболевания коронавирусом. В Петербурге - 911.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено уже более 110 миллионов тестов на коронавирус. За сутки сделано 162 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остается 579 962 человека.

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