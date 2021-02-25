Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Полины Мохначевой

У девочки диагностирован рак

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог четырёхлетней Полине Мохначёвой из Ижевска. Её историю мы рассказывали накануне.

У девочки диагностирован рак. Остеосаркома полностью уничтожила левое плечо и часть руки. Полине срочно требуется операция. Единственный выход - удалить пораженный участок и установить эндопротез. За сутки удалось собрать всю необходимую сумму, и у семьи теперь есть деньги на лечение.

Слова благодарности от родителей: "Уважаемые благотворители и зрители канала ТВЦ! Огромное спасибо за Вашу помощь! Непосильная для нас сумма собрана, и мы благодарны каждому, кто откликнулся на нашу беду! После операции Полина, как и прежде, будет обычным полноценным ребенком. Дочку наконец-то перестанут мучить сильнейшие боли в ручке по ночам. Полина сможет вернуться в детский садик к своим друзьям и любимым занятиям, будет гулять во дворе и на детской площадке. Конечно, всё это станет возможным после реабилитации. Однако Ваша помощь приблизила нас к победе над остеосаркомой! С огромной благодарностью от всего сердца, родители Полины".

Но помощь требуется и другим подопечным фонда. У шестилетнего Даниила Фазетдинова диагностировали первичный иммунодефицит. Единственный метод лечения - трансплантация стволовых клеток костного мозга. А полугодовалый Лев Свечников и двухмесячный Серёжа Климчук борются с врождёнными пороками сердца. Чтобы сохранить жизнь детей, требуется провести срочные операции. Но деньги на лечение родители сами собрать не в силах. Мы продолжаем помогать подопечным фонда все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Или можно зайти на интернет-страницу проекта благотворительного фонда WorldVita и телеканала "ТВ Центр" и выбрать удобный способ помочь.

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