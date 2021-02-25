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Шаман из Якутии напал на полицейского с самодельным мечом

12:00
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Сейчас мужчина находится в психоневрологическом диспансере

Якутский шаман Александр Габышев ударил самодельным мечом сотрудника полиции, это случилось во время принудительной госпитализации шамана.

Ранее в региональном управлении СК России по республике Саха рассказали, что в конце января врач Якутского республиканского психоневрологического диспансера сообщил в дежурную часть о пациенте, который не хочет уезжать из дома, "отказывался от лечения и проявлял агрессию". На место выехал наряд полиции.

"После неоднократного предупреждения … сотрудники вошли в помещение. В этот момент мужчина применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметров и нанес полицейскому колото-резаную рану", - сказано в релизе.

В результате Габышева доставили в психоневрологический диспансер, сотруднику полиции оказана необходимая медицинская помощь.

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Шаман Александр Габышев
Шаман Александр Габышев
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