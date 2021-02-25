В России провели более 110 миллионов тестов на COVID-19

162 тысячи - только за сутки
Как сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора, на текущий момент в России сделано более 110 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции.
"Под меднаблюдением остается 579962 человека", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".
За сутки, уточнили там, проведено 162 тысячи тестов.
Ранее врачи оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России. По словам специалистов, уровень заболеваемости может несколько увеличиться в середине весны, летом же число новых случаев вновь снизится.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: