В России провели более 110 миллионов тестов на COVID-19

162 тысячи - только за сутки

Как сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора, на текущий момент в России сделано более 110 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции.

"Под меднаблюдением остается 579962 человека", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

За сутки, уточнили там, проведено 162 тысячи тестов.

Ранее врачи оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России. По словам специалистов, уровень заболеваемости может несколько увеличиться в середине весны, летом же число новых случаев вновь снизится.

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