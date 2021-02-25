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В России провели более 110 миллионов тестов на COVID-19

10:47
  • четверг
  • 25 февраля 2021

162 тысячи - только за сутки

Как сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора, на текущий момент в России сделано более 110 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции.

ВОЗ сообщила о расширении географии новых штаммов коронавируса
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"Под меднаблюдением остается 579962 человека", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

За сутки, уточнили там, проведено 162 тысячи тестов.

Ранее врачи оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России. По словам специалистов, уровень заболеваемости может несколько увеличиться в середине весны, летом же число новых случаев вновь снизится.

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