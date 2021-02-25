Депутат Мосгордумы Гусева отметила важнейшее значение малого и среднего бизнеса для столичной экономики

Власти оказывают поддержку предпринимателям

Малый и средний бизнес является основой экономики Москвы, поэтому крайне важно оказывать предпринимателям поддержку со стороны правительства, считает председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Она отметила, что в прошедшем году столичный малый и средний бизнес испытал серьезные сложности, особенно во время весенних ограничений. "Однако с постепенным снятием ограничений летом 2020 года малый и средний бизнес показал положительную динамику: с июня их доля в общем обороте предприятий и организаций увеличилась на 2,3% и составила 22,6%. В августе показатели оборота составили 209,6 миллиардов рублей. Подобная положительная динамика говорит о том, что власти Москвы смогли оперативно выбрать самую сбалансированную стратегию поддержки экономики города", - заявила Гусева.

Парламентарий подчеркнула, что в столице после начала карантина заработали меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в котором только в Москве заняты около трех миллионов граждан. Это позволило вне зависимости от сферы экономики и целей кредитования получить и рефинансировать займы на льготных условиях. Предприниматели получили возможность оформить отсрочку платежей по основной сумме долга на срок до шести месяцев при получении льготных кредитов на сумму от 5 миллионов рублей.

"Такие условия стали возможны благодаря заключенному соглашению между банками и Департаментом предпринимательства и инновационного развития города. А программа льготного кредитования предусматривала субсидирование из городского бюджета до 8% по новым кредитам и 6% — по уже действующим", - объяснила депутат.

Она добавила, что меры по поддержке предпринимателей продолжились летом и весной. В августе программа поддержки малого и среднего бизнеса была расширена до 14 видов субсидий и грантов. А с 20 декабря начал работать новый Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих господдержку. С помощью реестра владельцы компаний и самозанятые могут узнать, какие субсидии, льготные кредиты, гарантии и так далее им положены.

На текущий год в бюджете Москвы объем расходов на поддержку малого и среднего бизнеса составит 10,1 млрд руб. Основные направления расходов в этом блоке – прямая поддержка предпринимателей, обеспечение деятельности организаций, которые образуют инфраструктуру поддержи малого и среднего бизнеса, и развитие человеческого капитала в предпринимательской среде, резюмировала Гусева.

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