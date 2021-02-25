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Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади

10:55
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Варианты - Александр Невский или Феликс Дзержинский

В проекте "Активный гражданин" 25 февраля началось голосование, с помощью которого жители российской столицы смогут выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади - Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Инициатива установить на Лубянке монумент принадлежит Общественной палате города. Площадь в разное время украшали фонтан, памятник, временные композиции. Там необходима архитектурная доминанта, считают эксперты, так как место для города - знаковое.

Вертикальная композиция, полагают специалисты, уместна с точки зрения как истории, так и градостроительства.

К проекту "Активный гражданин" с момента его запуска в 2014 году присоединились более 4,8 миллиона человек, только в 2020-м - почти два миллиона. Участники решают, какие улицы и дворы нужно привести в порядок, как должны работать городские поликлиники и многофункциональные центр, какая будет программа мероприятий для праздников и фестивалей.

Всего с момента запуска москвичи приняли участие более чем в 4,8 тысячи голосований. Принятые большинство решения реализуются.

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