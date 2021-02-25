Как проходит вакцинация российским "Спутником V" в России и за рубежом

Препарат ежедневно регистрируется в новых странах

Вакцинация российским "Спутником V" стартовала в Сан-Марино. Первую партию препарата доставили в Никарагуа. Переговоры с Москвой ведет Каир. Тем временем, в нашей стране, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили минимальное число заболевших коронавирусом с начала октября – 11 198. Из больниц выписаны 16 102 человека.

В Старооскольской окружной больнице еще никогда не было такого количества здоровых посетителей. Вакцинацию проходят рабочие горного комбината. Даже график смен на предприятии составили таким образом, чтобы все успели сделать прививку.

Прививку сделали уже 10 тысяч человек. В этой партии еще три тысячи доз. Затем ждут пополнения.

"Человек должен сделать выбор между болезнью, которая может протекать тяжело, и прививкой, которая переносится хорошо, много людей уже привилось. Мы не видим никаких побочных эффектов", - сообщила главврач Старооскольской окружной больницы Светлана Немцева.

В Черкесске медики превратились в лекторов. Пенсионеры попросили рассказать, что представляет собой вакцина, какие есть противопоказания. После таких семинаров сомнений не остается - нужно идти и делать прививку.

Российский "Спутник V" ежедневно регистрируется в новых государствах. Его применение уже одобрили 36 стран. В Казахстане началось серийное производство препарата. В апреле мощности выйдут на максимум - 600 тысяч доз. Подчеркивается: весь цикл под контролем разработчика - специалистов центра имени Гамалеи.

"Серийная партия прошла двойную экспертизу завода-изготовителя и самой лаборатории института имени Н. Ф. Гамалеи на эффективность и безопасность. Мы видим уже первую наработанную партию, которая идёт в регионы и которую ждут наши граждане", - сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

В крошечном Сан-Марино сегодня стартовала вакцинация "Спутником V". Российскую вакцину привезли в Никарагуа, ожидают ее и в Черногории, крупную партию планирует заказать Египет.

В Мексике прививочная кампания уже идет. Количество случаев коронавируса снижается - на радость Энрике Ольвера. Торговец сувенирами вернулся на свое рабочее место после нескольких месяцев простоя. Одна из главных археологических достопримечательностей страны ацтеков - древний город Теотиуакан - вновь открыт для туристов.

Хуже идут дела не в мексиканских, а в американских штатах. В США коронавирус унес жизни более полумиллиона человек, режим чрезвычайной ситуации продлен на неопределенный срок. Нечто подобное в Европе. В Чехии ситуация близка к критической: тяжелобольных все больше, мест в больницах не хватает. Британский штамм коронавируса охватил весь Старый свет. И не только. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что он зафиксирован в 45 государствах. Еще в 50 - южноафриканский штамм. Динамика распространения пока не позволяет делать оптимистичных прогнозов.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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