В Ленобласти спасли брошенного хозяйкой тигрового питона

Змею кормили соседи

В Ленинградской области сотрудники Роспотребнадзора спасли гигантского питона. Опасную змею в квартире оставила хозяйка, а сама съехала. Все это время рептилию, преодолевая страх, подкармливали соседи.

Четырехметровый тигровый питон ведет себя спокойно при виде незнакомых людей, явно убаюканный звоном колокольчиков. Из любимого аквариума его вытаскивают впятером.

Вес - более 50 килограммов, обхват тела - более 20 сантиметров. Большого труда стоит уложить пятнистого гиганта в фанерный короб. Только так можно вынести его из обычной двухкомнатной квартиры, не напугав соседей. Именно они и обратились в Росприроднадзор за помощью. Люди знали, что в этой квартире живет рептилия внушительных размеров. Много раз они обращались с жалобами к хозяйке.

По словам жильцов, женщина-владелица и квартиры, и питона в последнее время даже не жила здесь, а только приезжала дважды в неделю, чтобы покормить питомца. Люди говорят, она и сама боялась его, и в квартиру старалась не заходить. Оставляла еду в коридоре. А пару месяцев назад совсем исчезла.

Оказалось, квартира выставлена на продажу за долги. Соседи испугались, что однажды кто-то взломает дверь или голодный питон в поисках еды сам выползет на улицу.

В Петербурге совсем недавно был случай, когда именно тигровый питон, правда в частном доме, выбрался на улицу через вентиляционную шахту. Эта змея неядовитая, своих жертв она душит телом, закручиваясь вокруг кольцами. И все же ее укус может быть смертелен. В змеиной слюне, даже неядовитой, содержатся вредные для человека бактерии. Попав в кровь, они могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию. В 2015 году в Петербурге хозяйка трёхметровой рептилии Риммы погибла от ее укуса. Питона из-за этого тогда даже не взяли в Ленинградский зоопарк.

Нынешнему питону повезло - его сотрудники зверинца все же согласились принять. "Посадили вот сейчас на тридцатидневный карантин, и он теперь будет здесь. В отношении гражданки, которая по сути оставила питомца погибать в квартире, будем проводить административные мероприятия", - заявил начальник отдела по надзору в сфере ООПТ Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Валерий Буров.

Хозяйку питона до сих пор ищут. Ей может грозить уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

Анна Морозова. Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра". Ленинградская область.

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