Кандидат на пост главы ЦРУ: "Недооценивать Россию - всегда ошибка"

От острой конкуренции до открытой вражды - такими видит Уильям Бернс будущие отношения Москвы и Вашингтона

Соединенным Штатам не стоит недооценивать Россию. С таким предостережением в адрес американских властей выступил претендент на пост главы ЦРУ Уильям Бернс. На Западе до сих пор боятся "русских хакеров", вмешательство которых во внутренние дела США так никто и не доказал. Но в Белом доме не сдаются и хотят начать новое расследование.

К таким беседам в Сенате Уильяму Бёрнсу не привыкать. За плечами экс-дипломата - внушительный послужной список и уже пять подобных слушаний. В этих стенах его утверждали послом в России и Иордании. 64-летний Бёрнс успел поработать и в руководстве Госдепа, а теперь претендует на другой ключевой пост - главы ЦРУ. И это кресло, скорее всего, займёт. Но смена дипломатического ведомства на силовое на привычной риторике не отразится, дал понять кандидат. Главными врагами Вашингтона он готов назначить Москву и Пекин.

"Я усвоил, что всегда является ошибкой недооценивать Россию при Владимире Путине. Под руководством нынешнего президента Москва может обладать такими же возможностями, как восходящие державы, вроде Китая. Поэтому мы должны холодно и трезво смотреть на то, как могут проявляться эти угрозы", - уверен Бернс.

От острой конкуренции до открытой вражды - такими видит Бёрнс будущие отношения Москвы и Вашингтона. Дружественными они точно не станут, предрекает бывший дипломат. Поэтому главное, к чему будет стремиться ЦРУ под его руководством, расширять список стран, которые "готовы дать отпор России".

Бёрнсу вторят в Пентагоне. Глава Европейского командования Тод Уолтерс назвал нашу страну угрозой самому существованию Штатов и их союзников. И экономические санкции, как признался генерал, Москву не ослабили. "Что Вашингтон планирует делать?" - спросили журналисты официального представителя Белого Дома. Джен Псаки ответила в своём фирменном стиле - туманно.

"Безусловно, за последние несколько лет Владимир Путин и администрация Кремля предприняли ряд вызывающих обеспокоенность шагов. Поэтому президент США Джо Байден поручил своей команде, отвечающей за национальную безопасность, начать процесс изучения сообщений о хакерских атаках в ходе выборов 2020 года и других инцидентов. Тогда у нас будет больше деталей насчет ответа США", - сообщила она.

Правая рука Байдена, вице-президент Камала Харрис, одним из приоритетов своей внешней политики видит борьбу с кибератаками, сообщила американская пресса. А в этом деле без пресловутых русских хакеров властям США никак не обойтись.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"