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Из заторов на трассах в Челябинской области эвакуировано более 1500 человек

12:18
  • четверг
  • 25 февраля 2021

В регионе экстренно созданы пункты временного размещения людей

Сильные морозы ударили по Южному Уралу и Поволжью. В Самарской области – почти минус 40 градусов, шквалистый ветер и снегопад. На дорогах - нулевая видимость и заносы. Сложная ситуация сохраняется по-прежнему в Оренбургской и Челябинской областях.

Трасса Оренбург-Самара практически замерла. Автомобили передвигаются с включенными аварийными сигналами. Ситуация на дорогах нестабильная, поэтому на некоторых участках движение временно ограничивают и призывают автомобилистов отложить поездки. Холода в Оренбургской области пока не отступают. К пятнице обещают до минус 30. Сегодня в регионе отменили занятия во многих школах с первого по восьмые классы.

А это уже трасса - Самара-Саратов. Водители грузовиков не справляются с управлением. В Самарской области аномально холодно и снежно. До минус 37, с порывами ветра до 20 метров в секунду. На помощь водителям приходят военные автомобильные инспекции. Помогают тем, кто съехал с дороги из-за плохой видимости и не смог выбраться. И  тем, у кого из-за морозов разряжаются аккумуляторы. В Поволжье на маршрутах патрулируют более 25 военных экипажей.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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