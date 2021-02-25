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Заммэра Москвы оценил перспективы снятия ограничений по коронавирусу

11:12
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Ранее Сергей Собянин назвал ситуацию в городе обнадеживающей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире "России 24" назвал примерные сроки, на которые ориентируются городские власти в вопросе снятия коронавирусных ограничений.

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"Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться", - отметил заммэра.

Он добавил, что после снятия ограничений по передвижению сфера культурно-массовых мероприятий и гостиничный бизнес могут вернуться к докризисным показателям.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин заявил, что данные по заболеваемости коронавирусом в городе вселяют оптимизм, но это не повод расслабляться. Прежде градоначальник написал у себя в блоге, что система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку во время пандемии.

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