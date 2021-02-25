Предельную отпускную цену "Спутника V" снизили до 866 рублей

Стоимость будет единой для всех производственных площадок

В пресс-службе российского правительства сообщили о перерегистрации Министерством здравоохранения предельной отпускной цены на вакцину от коронавируса "Спутник V" (входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) - она снижена с 1 942 до 866,81 рубля за два компонента, пишет ТАСС.

Цена будет единой для всех производственных площадок, отметил министр промышленности Денис Мантуров. По его словам, предельная отпускная цена распространяется только на препарат, используемый "в масштабных государственных программах иммунизации".

Как добавил глава Минпромторга, возможным снижение цены стало в результате оптимизации технологии промышленного производства.

"Спутник V" был разработан в центре имени Гамалеи. Согласно публикации в авторитетном международном журнале The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%.

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