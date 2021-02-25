Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

Ранее Генштаб ВС потребовал отставки премьера

Генштаб Вооруженных сил Армении распространил заявление, в котором потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и всего правительства.

"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации", - сказано в заявлении, которое цитирует ТАСС.

Там также выражается призыв "воздержаться от применения силы против народа". После этого Пашинян опубликовал у себя в Facebook пост, в котором назвал требование Генштаба попыткой военного переворота.

"Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем", - написал премьер.

Вскоре Пашинян освободил от должности начальника главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 10 ноября было опубликовано совместное заявление лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении всех военных действий в зоне конфликта.

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