ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

11:34
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Ранее Генштаб ВС потребовал отставки премьера

Генштаб Вооруженных сил Армении распространил заявление, в котором потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и всего правительства.

Пашинян раскритиковал российские "Искандеры"
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации", - сказано в заявлении, которое цитирует ТАСС.

Там также выражается призыв "воздержаться от применения силы против народа". После этого Пашинян опубликовал у себя в Facebook пост, в котором назвал требование Генштаба попыткой военного переворота.

"Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем", - написал премьер.

Вскоре Пашинян освободил от должности начальника главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 10 ноября было опубликовано совместное заявление лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении всех военных действий в зоне конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Акция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.