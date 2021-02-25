Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Валерии Емельяновой

У девочки - нейробластома левого надпочечника

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Валерии Емельяновой из Кемеровской области.

У двухлетней девочки - нейробластома левого надпочечника. Она перенесла 7 курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. И сейчас, чтобы избежать рецидива, Лере срочно необходима иммунотерапия. Собрать нужную сумму помогли вы, зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от родителей: "Уважаемые благотворители, зрители телеканала ТВЦ, люди с огромными и добрыми сердцами! Сложно выразить словами благодарность за оказанную Вами помощь! Огромное и искреннее спасибо всем неравнодушным людям за подаренный нашей доченьке шанс на здоровое и счастливое детство. Мы очень благодарны Вам за помощь и поддержку, за Вашу чуткость и милость души! Низкий Вам поклон! Дай Бог всем Вам и Вашим семьям здоровья и благополучия. Спасибо, что Вы есть! С огромным уважением и благодарностью, семья Емельяновых".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!"

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