Оскандалившемуся российскому лыжнику назначили испытательный срок

Тот оттолкнул соперника после финиша

Российскому лыжнику Александру Большунову назначили испытательный срок на пять гонок за неспортивное поведение, сообщила в эфире "Матч ТВ" президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По ее словам, срок, решение по которому принималось в FIS, рассчитан как раз на весь чемпионат мира.

"Если он нарушит хотя бы один пункт, то пропустит два старта. Также ему выписали штраф в размере 2 тысяч франков. Но это, скорее, не штраф, а оплата работы представителя FIS", - сказала Вяльбе.

Федерация с решением не согласна, уточнила она.

24 января на заключительном этапе Кубка мира в финском Лахти путь Большунову заблокировал Йони Мяки, сорвав темп на финишной прямой. В ответ россиянин сначала отмахнулся от финна палкой, а затем, уже после финиша, толкнул соперника, сбив того с ног. В итоге первую российскую сборную дисквалифицировали за неспортивное поведение и лишили бронзы.

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