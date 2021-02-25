Депутат МГД Татьяна Батышева отметила значение психологической поддержки в работе с больными онкологией

В Москве ежегодно предлагают новые методы лечения онкологических больных

Депутат Московской городской думы, директор НПЦ детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева отметила большое значение, которое имеет психологическая поддержка при работе с онкологическими больными.

Как напомнила депутат, в Москве ежегодно предлагают новые методы лечения онкологических больных - в том числе детей. Сегодня лечению поддаются некоторые виды рака, которые еще несколько лет назад казались необратимыми.

"Важно, что у наших коллег есть возможность продолжить проведение научных исследований, а также применение новых методов диагностики и лечения", - подчеркнула Батышева, которую цитирует информагентство "Москва".

Москва является единственным регионом России, покрывающим все расходы на лечение детей с онкологией, уточнила она.

"С 2014 года в Морозовской детской больнице работает городской центр детской гематологии и онкологии. Ежегодно здесь получают медицинскую помощь более 400 детей и подростков", - заметила депутат.

По ее словам, в больнице работает уникальное отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. Кроме того, там делают иммунную, молекулярную и точечную терапию у детей, ведут работу по подбору доноров из международных регистров для трансплантации костного мозга и формированию современной генетической лаборатории.

В составе Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, продолжила Батышева, работают онкологические отделения, где используются инновационные технологии онкохирургии.

"Когда речь идет о лечении рака, самое важное - грамотно подобрать именно тот сценарий лечения, который подходит в конкретном случае", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что большое значение имеет и психологическая поддержка больных раком детей. В нашем обществе тема онкологии все еще стигматизирован, одна из задач медиков - предотвратить психологические проблемы пациента.

"Нужно настроить его на борьбу с болезнью, и тогда шансы на успех возрастают", - заключила депутат.

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