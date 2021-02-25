Депутат МГД Степан Орлов отметил востребованность межрегиональных круглогодичных ярмарок у москвичей

Новые ярмарки в Москве строятся в шаговой доступности для жителей большинства районов

В Москве по запросам жителей начали строить новые ярмарки, рассказал депутат Мосгордумы Степан Орлов. По его словам, они уже стали во многом безальтернативными для тех, кому важны свежесть и качество натуральных продуктов.

"Торговля натуральными, качественными сельхозпродуктами напрямую от региональных производителей в столице была крайне востребована всегда. В разные эпохи для удовлетворения этой потребности горожан использовались различные торговые форматы: например, специализированные сезонные рынки и знаменитый Охотный ряд в царской Москве, колхозные рынки в Москве советской. В наше же время работа с поставщиками из регионов без дополнительных наценок ведется в формате ярмарок – выходного дня и круглогодичных. Ярмарки выходного дня куда более многочисленны – их в Москве свыше 100", - отметил парламентарий (цитата по АГН "Москва").

Депутат отметил, что одним из основных преимуществ ярмарок является шаговая доступность. Однако у этих площадок есть и ряд ограничений, среди которых перерыв в работе с января по март, а также сложности, которые возникают при организации ветеринарного и санитарного контроля. При этом условия работы для продавцов под легкими навесами большую часть года недостаточно комфортные, а еженедельно собирать и разбирать конструкции ярмарки весьма затруднительно. Орлов подчеркнул, что формат межрегиональных круглогодичных ярмарок в этом плане гораздо удобнее как для работников, так и для покупателей.

"Условия и для продавцов, и для покупателей там значительно лучше, чем на ярмарках выходного дня. Предоставляются важные дополнительные услуги – от туалетов до спортивных площадок, имеется отопление и освещение, что помогает спокойно выбирать лучшие овощи и фрукты. Но главное: неизменным остается принцип работы - московские ярмарки предназначены для прямых продаж от региональных товаропроизводителей. За этим строго следят специалисты городского департамента торговли и услуг, договоры с перекупщиками не заключаются!" - добавил депутат.

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