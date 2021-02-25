Гражданина Германии обвинили в сотрудничестве с российской разведкой

Он якобы передал России чертежи территории Бундестага

Генеральная прокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ в сотрудничестве с российской разведкой, передает ТАСС.

По версии обвинения, подозреваемый работал на специализирующуюся на осмотре и ремонте приборов для замера территории компанию. Уточняется, что в одном из заказов были приборы для работы на земельном участке Бундестага.

Мужчина получил доступ к чертежами этой территории. А затем, по сообщению немецкой прокуратуры, передал их России. Произошло это якобы в период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года. Действовал обвиняемый по собственной инициативе.

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