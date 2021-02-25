В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Армении

Это исключительно внутреннее дело страны, отметил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на традиционном брифинге с журналистами прокомментировал происходящее в Армении, где в четверг Генштаб ВС потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства, а премьер назвал это попыткой военного переворота.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", - цитирует кремлевского спикера РИА "Новости".

Песков добавил, что Россия призывает все стороны к спокойствию и рассчитывает на урегулирование ситуации в конституционном поле. Сейчас, уточнил пресс-секретарь, стоит важная задача по дальнейшей реализации трехстороннего документа по урегулированию в Нагорном Карабахе.

По поводу сегодняшних событий, заметил Песков, контактов между Москвой и Ереваном пока не было.

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