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Песков заявил о препятствиях в борьбе с бедностью в России

13:32
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Но власть не собирается опускать руки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для преодоления бедности в стране есть препятствующие факторы.

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"Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе. Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

По заявлению Пескова, борьба с бедностью для президента и властей России "является абсолютнейшим приоритетом". Эта тема, продолжил пресс-секретарь, появляется во всех национальных планах развития.

В конце 2020 года стало известно, что в 2019-2024 годах общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов граждан страны составит 15,3 триллиона рублей. Как ожидают власти, меры по поддержке семей с детьми позволят снизить уровень бедности на 2 процентных пункта.

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