Пашинян вышел к сторонникам на улицы Еревана

Ранее премьер Армении заявил о попытке военного переворота

В Ереване проходит многотысячный митинг. В центре города собрались сторонники премьера Никола Пашиняна, а также те, кто требует его отставки. Заблокированы несколько улиц. Полиция приведена в повышенный режим готовности. Ранее премьер заявил о попытке военного переворота.

Ситуация резко обострилась после заявления Генштаба республики, в котором военные потребовали отстранить Пашиняна от должности. Представители вооружённых сил выразили решительный протест властям в связи с отставкой замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Также военные предостерегли главу кабмина от применения силы против своего народа.

Никол Пашинян присоединился к своим сторонникам на улицах, передает "ТВ Центр". Он заявил, что у Армении нет врагов внутри страны. Перед этим премьер выступил с обращением, в ходе которого освободил от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве с тревогой наблюдают за обстановкой в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны.

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