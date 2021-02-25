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Собянин открыл центр занятости "Моя работа" для самозанятых и ИП

14:50
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Офис находится на улице Шаболовка

Еще один флагманский центр занятости населения "Моя работа" принимает москвичей. В четверг его открыл мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Офис находится на улице Шаболовка. Ранее он работал в пилотном режиме. В этом центре не только помогут с трудоустройством. Специалисты проконсультируют, как лучше составить резюме, также можно пройти профессиональное тестирование. Кроме того, проводятся тренинги и мастер-классы для тех, кто хочет открыть своё дело. Одна из уникальных услуг центра - сервис бесплатной регистрации самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

"Мы продолжаем развивать сеть специализированных центров занятости населения для москвичей, которые находятся в активном поиске работы", – отметил Сергей Собянин.

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