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Власти выделят на программу поддержки бизнеса 7,8 миллиарда рублей

13:01
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Деньги пойдут из резервного фонда

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о мерах для поддержки бизнеса в стране, пишет ТАСС. По словам председателя правительства, была разработана программа помощи предпринимателям.

Мишустин рассказал о новой программе поддержки бизнеса
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"В этом году на ее реализацию выделим из резервного фонда правительства порядка 7 миллиардов 800 миллионов рублей", - сказал Мишустин.

Как ранее показали данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена, в 2021 году в России может закрыться каждое десятое предприятие.

Бизнес, следует из материалов, ожидает от государства снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации. 66,8% компаний поддержали эту меру.

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